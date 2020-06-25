В Днепре отправили в суд дело против учителя-педофила

Днепропетровская городская прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении учителя музыки за изнасилование малолетнего ребенка и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию.

Правохранители выяснили, что обвиняемый, работая в одном из известных детских коллективов города, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

По информации журналистов программы "Громкое дело", которые провели собственное расследование, учитель вокала около 35 лет работал с детьми и каждый год ездил с ними на отдых. Во время совместного времяпрепровождения приставал к малолетним ученицам, распускал руки и на занятиях в Днепре. Приглашал девочек к себе домой на дополнительные уроки, однако и там домогался учениц.

Музрук умел расположить к себе не только детей, но и их родителей. Они сами приводили своих чад на занятия. Мужчина был общительный и дружелюбный. Разрешал называть себя на "ты" вне зависимости от возрастной разницы и позволял ученицам принимать алкоголь, - рассказывают бывшие участницы музыкального коллектива в программе "Громкое дело".

С одной из несовершеннолетних девочек, по данным журналистов телеканала "Украина", преподаватель музыки находился в гражданском браке несколько лет. Ее родители не были против их отношений. В 19 лет они расстались и девушка вышла замуж за другого мужчину. Однако, в скорости выбросилась в окно.

Подозреваемый все отрицает, и даже находясь под следствием, продолжает общение с одной из подопечных. Говорит, что она сама просит у него советы по поводу отношений с парнями.

Сейчас учитель ожидает рассмотрение уголовного производства. Если его вина будет доказана, мужчине грозит срок от пяти до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре задержали 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях своей 12-летней воспитанницы.