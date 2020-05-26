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26 мая • обновлено в 12:44
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Карина Бондаренко
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Коронавирусом в Днепре заболело почти 400 человек: где можно заразиться. Карта

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По состоянию на 21 мая в городе официально зафиксировано всего 379 случая заболевания коронавирусом, 112 из этих людей выздоровели.

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Еще 12 пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

Статистика коронавируса в Днепре

Статистика коронавируса в Днепре

Три человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания в 21-й инфекционной больнице было получено 174 отрицательных ответа от систем ПЦР.

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 90 человек.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что с 1 июня в Украине разрешат работать бассейнам, спортзалам, а также автошколам. Кроме того, восстановится движение поездов и межобластное сообщение.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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