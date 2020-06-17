В Днепре осудят опасных преступников, которые похищали людей

В Днепре 17 июня прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт, относительно шестерых участников организованной преступной группы.

Они совершили несколько тяжелых преступлений: похищение людей, вымогание у них денег, угон автомобиля, незаконное обращения с огнестрельным оружием, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

Как стало известно, в январе текущего года участники ОПГ прибыли в село Марьянское Апостоловского района и напали на двух местных жителей.

Подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, заставили местного жителя и его приятеля сесть в автомобиль, где потребовали деньги.

Мужчины отдали злоумышленникам 60 тысяч гривен. Но эта сумма нападающих не удовлетворила. Они знали о том, что один из потерпевших должен получить еще 40 тысяч гривен от своего знакомого. Преступники решили выследить мужчину и отобрать указанную сумму. Однако довести свой умысел до конца им помешали прохожие.

В феврале текущего года вооруженные мужчины завладели автомобилем и деньгами жителя Днепра, посадили его на заднее сиденье, но при движении последний привлек внимание патрульных полицейских.

Пытаясь скрыться от правоохранителей, лидер группировки нарушил правила безопасности дорожного движения и совершил наезд на пешеходов, в результате чего один из них погиб на месте.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов, правоохранители изъяли пистолет. Злоумышленник приобрел и хранил его без цели.

Отметим, что в марте 2020 года прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группы за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, прокуратура завершила расследование убийства двух девушек в Киеве, в котором подозреваются Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая.