В Днепре остановилось сердце воина-десантника: подробности и фото

Происшествия 13:22, 19.06.2020 Обновлено: 14:22, 19.06.2020

В Днепре ушел из жизни десантник 25-той отдельной воздушно-десантной бригады. Сердце патриота Украины, воина-артиллериста, майора, защитника Родины - Сергея Показаньева перестало биться 18 июня.

Умер офицер от внезапной остановки сердца, сообщила пресс-служба 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

Военный находился на передовой с первых дней. В воинской части 25-той отдельной воздушно-десантной бригады проходил службу с 2007 года. Пользовался уважением и авторитетом у побратимов. Был искренним и открытым человеком, готовым всегда протянуть руку помощи.

Сергею должно было исполниться 35 лет. У десантника остались жена и двое несовершеннолетних детей. Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины.

У Дніпрі помер десантник
Facebook/"25-тая отдельная воздушно-десантная бригада"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 13 июня, российские оккупанты на Донбассе убили одного украинского защитника и ранили еще двоих.

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