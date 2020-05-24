В Днепре оштрафовали родителей девушки, которая весела на верхнем этаже недостроя
В Днепре полицейские нашли 15-летнюю девушку, которая устроила опасные развлечения из окна многоэтажки, и привлекли к ответственности ее родителей.
По данному факту в отношении отца несовершеннолетней правоохранители составили административный протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано, как девушка повисла из окна девятого этажа заброшенного здания по улице Бориса Кротова.
Сотрудники с ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции немедленно начали проверку, установили личность девушки и ее родителей. В ходе беседы девушка не смогла объяснить сотрудникам полиции, зачем забралась на окно здания. Правоохранители провели разъяснительную беседу с родителями и девушкой об опасности подобных развлечений.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре подростки устроили опасные игры на верхнем этаже недостроя. Одна из девочек без какой-либо страховки повисла на руках на краю плиты.