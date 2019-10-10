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10 октября • обновлено в 14:01
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В Днепре охранники жестоко избили мужчину: видео 18+

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В Днепре сотрудники частной службы охраны посреди бела дня напали на мужчину.

Инцидент произошел на территории городской больницы №16. Видео избиения опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре охранники жестоко избили мужчину

В Днепре охранники жестоко избили мужчину

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Так, двое охранников принялись пинать ногами мужчину, который сидел на земле возле входа в больницу. Судя по всему, он был не в состоянии сопротивляться обидчикам и не мог себя защитить. По словам очевидцев, его били не только по телу, но и по голове. Прохожие делали вид, что не замечали происходящего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина убил собственную жену. Между супругами на бытовой почве возникла ссора, в результате которой пьяный муж до смерти избил женщину молотком.

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Место
Украина Днепр
Теги
избили украинца Драка мужчина охрана
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