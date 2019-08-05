В Днепре охранники рынка избили битой 14-летнего парня: подробности и видео

В Днепре в ночь с 4 на 5 августа на рынке по улице Образцова задержали 14-летнего подростка, который пытался украсть камеру видеонаблюдения.

Охранники рынка набросились на парня. В этот момент ему на помощь подошел мужчина, которому охрана нанесла несколько ударов, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, мужчина, которого избили охранники, порекомендовал мальчику украсть камеры.

На место происшествия приехали патрульная полиция и скорая помощь. Пострадавшего подстрекателя госпитализировали в городскую больницу №6.

Охранники избили подростка Событие

Мама мальчика, которого поймали за воровством, быстро приехала к сыну и стала осуждать его за необдуманный поступок.

Затем подросток сам рассказал, что идея снять камеру с киоска пришла ему в голову неслучайно. Это ему порекомендовал сделать незнакомый мужчина.

На лбу 14-летнего парня виднелась крупная шишка, а сам мальчик жаловался на сильную боль в голове. Медики доставили его и маму в детскую областную больницу.

Полицейские осмотрели территорию и нашли две биты, которыми охранники пытались "вразумить" мужчину и подростка.

Отметим, что мама мальчика планирует написать в полицию заявление об избиении ее сына.

Полиция нашла биту Информатор

Украденная камера Информатор

Подростка задержали охранники Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре из больницы исчез подросток: опубликованы особые приметы.

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