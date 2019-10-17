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17 октября • обновлено в 17:32
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/ Происшествия

В Днепре ограбили отделение "Укрпочты"

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В ночь на четверг, 17 октября, неизвестные проникли в отделение "Укрпочты" №89 по ул. Янгеля, 16 в Днепре и совершили кражу.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Днепропетровской области, грабители унесли несколько единиц техники.

В Днепре ограбили отделение "Укрпочты" (иллюстрация)

В Днепре ограбили отделение "Укрпочты" (иллюстрация)

firtka.if.ua

"Утром поступило сообщение. Украли 2 планшета и роутер", – сказала спикер областной полиции Анна Старчевская.

В настоящее время неизвестно, сколько именно преступников участвовало в правонарушении.

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Решается вопрос об открытии уголовного дела. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и собирают вещественные доказательства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Николаевка Днепропетровской области в ночь с 10 на 11 октября вооруженная банда ворвалась в здание сельсовета и подорвала банкомат "Креди Агриколь Банка". Взрыв прогремел около 1:50.

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Место
Украина Днепр
Теги
Укрпочта грабеж
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