В ночь на четверг, 17 октября, неизвестные проникли в отделение "Укрпочты" №89 по ул. Янгеля, 16 в Днепре и совершили кражу.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Днепропетровской области, грабители унесли несколько единиц техники.

В Днепре ограбили отделение "Укрпочты" (иллюстрация) firtka.if.ua

"Утром поступило сообщение. Украли 2 планшета и роутер", – сказала спикер областной полиции Анна Старчевская.

В настоящее время неизвестно, сколько именно преступников участвовало в правонарушении.

Решается вопрос об открытии уголовного дела. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и собирают вещественные доказательства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Николаевка Днепропетровской области в ночь с 10 на 11 октября вооруженная банда ворвалась в здание сельсовета и подорвала банкомат "Креди Агриколь Банка". Взрыв прогремел около 1:50.

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