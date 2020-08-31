В Днепре огонь охватил квартиру в многоэтажном доме: спасатели эвакуировали людей
В понедельник, 31 августа, в Днепре по улице Кедрина произошло возгорание в 12-этажном жилом доме.
Огонь охватил однокомнатную квартиру на седьмом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На место происшествия прибыли спасатели и вывели из задымленного подъезда на свежий воздух пять жителей дома.
Также на пожаре пострадала 61-летняя жительница квартиры, где возникло возгорание. Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и термические ожоги лица. После осмотра работниками медицинского учреждения от госпитализации женщина отказалась.
Отметим, что огонь уничтожил деревянный балкон и вещи на площади 7 кв. м.
К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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