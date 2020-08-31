В Днепре огонь охватил квартиру в многоэтажном доме: спасатели эвакуировали людей

В Днепре огонь охватил квартиру в многоэтажном доме. ГолосUA

В понедельник, 31 августа, в Днепре по улице Кедрина произошло возгорание в 12-этажном жилом доме.

Огонь охватил однокомнатную квартиру на седьмом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли спасатели и вывели из задымленного подъезда на свежий воздух пять жителей дома.

Также на пожаре пострадала 61-летняя жительница квартиры, где возникло возгорание. Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и термические ожоги лица. После осмотра работниками медицинского учреждения от госпитализации женщина отказалась.

В Днепре на Кедрина загорелась квартира. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что огонь уничтожил деревянный балкон и вещи на площади 7 кв. м.

Огонь уничтожил деревянный балкон и вещи. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

На пожаре пострадала 61-летняя женщина. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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