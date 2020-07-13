В Днепре офицер полиции покончила с собой на рабочем месте. kyiv.ukrainianwall.com

В Днепре 30-летняя старший лейтенант полиции превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета в собственном рабочем кабинете. Чрезвычайное происшествие случилось 11 июля в Самарском отделении полиции.

Женщине удалось выжить, ее в срочном порядке госпитализировали в больницу. Вскоре стало известно, что медики не смогли ее спасти, сообщил на своей странице в Facebook общественный активист Александр Слободенюк.

Информацию о самоубийстве подтвердила пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Скриншот Facebook/Александр Слободенюк

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полковник полиции покончил с собой в собственной квартире.