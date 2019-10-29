В Днепре обстреляли автомобиль: что известно

В Днепре 29 октября на проспекте Петра Калнышевского патрульные со стрельбой задержали находящегося в розыске нарушителя.

В ходе операции пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре обстреляли автомобиль Скриншот

Как стало известно, патрульные остановили автомобиль по подозрению, что он находится в розыске. Пытаясь скрыться, водитель джипа наехал на сотрудника полиции. Его коллега остановил правонарушителя несколькими выстрелами по колесам.

Сейчас на месте проводят следственные действия. Состояние пострадавшего патрульного удовлетворительное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в аэропорту Днепра будут искать террористов. 30-31 октября на объекте критической инфраструктуры "Международный аэропорт "Днепропетровск" состоятся антитеррористические учения.Тренировку будет проводить Антитеррористический центр при Управлении Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

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