В Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на утро 19 июля в Днепре коронавирусом заразились 573 человека, четверо из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находится 60 человек. 33 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На сегодня в крайне тяжелом состоянии пациентов нет. Победить болезнь удалось 513 жителям Днепра. 11 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Кривом Роге зафиксировали новый случай смерти от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день число умерших от COVID-19 в Днепропетровской области выросло до 25 человек.