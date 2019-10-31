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31 октября • обновлено в 10:50
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/ Происшествия

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

1.6т Читать материал на украинском

В среду, 30 октября, в Днепре спасали мужчину, который выбежал на Слобожанский проспект из пожара в складских помещениях. У пострадавшего обгорело тело.

Мужчина кричал от боли пока сидел на асфальте и ждал медиков, сообщает Информатор. В течение нескольких минут пострадавшего погрузили в "скорую" и госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №2 в сопровождении патрульных.

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В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара

Информатор

Сильный пожар, на котором пострадал мужчина, возник в хозяйственной постройке на улице Артековской. С огнем боролись сразу две пожарные части. Что могло стать причиной возгорания начали выяснять правоохранители.

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

Информатор

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

Информатор

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

Информатор

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

Информатор

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Покрове Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение. Установлено, что женщина уже отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

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Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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