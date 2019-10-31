В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара: фото 18+

В среду, 30 октября, в Днепре спасали мужчину, который выбежал на Слобожанский проспект из пожара в складских помещениях. У пострадавшего обгорело тело.

Мужчина кричал от боли пока сидел на асфальте и ждал медиков, сообщает Информатор. В течение нескольких минут пострадавшего погрузили в "скорую" и госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №2 в сопровождении патрульных.

В Днепре обгоревший мужчина выбежал из пожара Информатор

Сильный пожар, на котором пострадал мужчина, возник в хозяйственной постройке на улице Артековской. С огнем боролись сразу две пожарные части. Что могло стать причиной возгорания начали выяснять правоохранители.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Покрове Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение. Установлено, что женщина уже отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!