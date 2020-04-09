В Днепре обгорел мужчина, который пытался самостоятельно потушить пожар

Алина Рашевская Происшествия 12:31, 9.04.2020

В четверг, 9 апреля, в Днепре в одном из многоэтажных домов на Набережной Победы произошел пожар.

В результате происшествия пострадал мужчина. Горожанин собственными усилиями ликвидировал возгорание до приезда пожарно-спасательных подразделений, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на втором этаже высотки. По прибытии на место происшествия чрезвычайники установили, что огнем повреждены домашние вещи и входная дверь.

Пожар в Днепре
ГСЧС

32-летний потерпевший с ожогами нижних конечностей от госпитализации отказался. Причина возгорания выясняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что семилетняя девочка, которая 5 апреля серьезно обгорела при пожаре в собственном доме в селе Новоподгородном на Днепропетровщине, продолжает борьбу за жизнь. На данный момент она находится в реанимации областной детской клинической больницы.

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