В Днепре ночью сгорел огромный магазин одежды: жуткие фото и видео
Во вторник, 5 мая, в Днепре на переулке Крушельницкой вспыхнул пожар в магазине одежды и продовольственных товаров "Mega Sale".
Огонь охватил помещение площадью 450 кв. метров, сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Магазин находился в отдельно расположенном одноэтажном здании из металлопластика. В результате пожар уничтожил практически весь товар и внутреннею обшивку.
Возгорание тушили 13 спасателей более часа. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.
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