В Днепре несовершеннолетние подростки на скутере столкнулись с авто: есть пострадавший. Фото

В Днепре 20 августа около 23:20 произошло дорожно-транспортное происшествие. Двое несовершеннолетних парней въехали в Daewoo Matiz.

Авария произошла на пересечении улиц Передовая и Моторная, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, автомобиль двигался по улице Передовой. Парни на скутере выехали с улицы Моторной и врезались в бок машины. В результате один из них травмировался.

В Днепре подростки на скутере столкнулись с авто. Фото очевидцев

На место прибыли патрульные и несколько экипажей скорой помощи. Медики забрали пострадавшего в областную детскую больницу.

В Днепре несовершеннолетние подростки на скутере столкнулись с авто. Фото очевидцев

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

В Днепре несовершеннолетние подростки на скутере столкнулись с авто. Фото "Информатор"

В Днепре несовершеннолетние подростки на скутере столкнулись с авто. Фото "Информатор"

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