В Днепре неизвестный возле кафе ударил мужчину ножом

В субботу, 14 марта, возле одного из кафе на проспекте Свободы подрезали мужчину.

Он остался жив, но получил серьезную травму. С места происшествия его забрала бригада скорой помощи, сообщает Информатор.

Со слов тех, кто был на месте в тот вечер, между двумя мужчинами возник конфликт. Оба были пьяны. В ходе ссоры один из них достал предмет, похожий на нож, и ударил другого. После этого нападавший скрылся.

Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в городскую больницу скорой помощи. У него колото-резанное ранение брюшной полости, но жизни ничего не угрожает.

Неизвестный ударил мужчину ножом Информатор

Злоумышленника же удалось найти и задержать. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прохожий нашел мужчину с торчащим в животе ножом. К моменту приезда медиков он еле дышал, но был жив.

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