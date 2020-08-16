В Днепре неизвестный устроил "охоту" на детей в торговом центре. promum.com.ua

В Днепре неизвестный пытался заманить к себе в машину 10-летнего мальчика.

Взамен он обещал угостить ребенка вкусностями. Подозрительного мужчину заметили в торгово-развлекательном центре "Вавилон", сообщили в Facebook-группе "События Игрени".

Очевидицей произошедшего стала мама школьника, которая в этот момент находилась неподалеку. Жертвой преступления ребенок не стал, однако был сильно напуган.

По словам женщины, неизвестный имел непримечательную внешность. Ей запомнилось лишь то, что незнакомец был опрятно одет.

"Родители, будьте внимательными. В ТЦ "Вавилон" мужчина пристает к детям: предлагает купить вкусненького и приглашает в машину. При мне сегодня моему сыну было такое предложение. У сына и у меня шок! Внешность я не успела запомнить, но одет довольно прилично", – поделилась мама мальчика Анжела Ягмин.

Скриншот Facebook/"События Игрени"

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