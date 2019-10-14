В Днепре неизвестный устроил драку с маршрутчиком. Видео

В Днепре 13 октября агрессивно настроенный пассажир маршрутки №101 напал на водителя.

Судя по всему, хулигана выгнали из транспортного средства из-за ненадлежащего поведения, и тот решил отомстить. Об этом стало известно в Telegram-канале "Е****тый Днепр".

В Днепре неизвестный устроил драку с маршрутчиком Скриншот

Инцидент произошел на проспекте Яворницкого. Конфликт между пассажиром и водителем маршрутного такси быстро перерос в драку. Выяснять отношения мужчины принялись на улице. Первым начал драку пассажир, на что водитель ответил ему ударом в лицо. Никто из свидетелей не вмешался в происходящее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром у маршрутки на ходу оторвало колеса. Инцидент произошел на маршруте №55. Из-за экстренного торможения маршрутку занесло на встречную полосу.

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