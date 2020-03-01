В Днепре неизвестный сообщил о заминировании больницы: людей эвакуировали

В воскресенье, 1 марта, в Днепре неизвестный сообщил, что во всех клиниках в стране заложен взрывной механизм, который скоро взорвется.

В полицию обратился врач частной клиники, которая находится на Глинки. Он рассказал, что на почту Oxford medical прошло письмо от "подрывников". Об этом сообщил Информатор.

Сообщение на почту клиники пришло еще вечером 29 февраля, однако его заметили только сейчас. В письме сказано: "По всей Украине во всех больницах и клиниках заложено взрывное устройство. Больницы будут взорваны, ваше время заканчивается. Я дал шанс Украине, сообщения о минировании не прекратятся. Никто не будет знать, где ложное сообщение. Люди будут рассылать посылки со взрывными устройствами в больницы, роддомы и детские сады".

Неизвестный сообщил о заминировании больницы Информатор

Также минер потребовал 100 миллионов евро и извинения в прямом эфире. В клинику направили полицию, спасателей и взрывотехников. Людей из здания эвакуировали. Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию.

Ранее О писал, что в Днепре на жилмассиве Красный Камень прогремел взрыв. У 8-летнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа.

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