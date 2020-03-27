В Днепре неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото

В пятницу, 27 марта, в Днепре на улице Отечественной под колесами автомобиля Mercedes погиб мужчина.

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Сразу после произошедшего водитель иномарки скрылся с места аварии, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, машина двигалась со стороны улицы Передовой. Удар был такой силы, что потерпевший отлетел на несколько метров.

ДТП в Днепре Город Х

Полученные в результате столкновения травмы оказались для мужчины несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда медиков.

Во всех обстоятельствах случившегося будет разбираться следователь по ДТП. Движение транспорта на этом участке не затруднено.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в понедельник ночью, 23 марта, произошло жуткое ДТП с участием инкассаторского авто и легковушки. В результате погибли два человека.

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