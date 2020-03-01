В Днепре неизвестные выстрелили в дом из противотанкового гранатомета. Фото

В субботу, 29 февраля, в Днепре житель Окопного переулка обнаружил торчащий в доме алюминиевый снаряд.

Вечером мужчина услышал звук, напоминающий выстрел или взрыв. Мужчина не придал этому значения, так как часто слышит такие звуки в своем районе. Утро он обнаружил дыру в заборе и заметил снаряд, торчащий в стене. Об этом сообщил Информатор.

К месту вызвали полицию, спасателей и взрывотехников. Алюминиевый ствол снаряда застрял в стене наконечником внутрь.

Предположительно, могли стрелять из РПГ (ручного противотанкового гранатомета). Детали происшествия выясняются, из стены дома снаряд изымают специалисты. В инциденте никто не пострадал.

Снаряд застрял в стене дома Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на жилмассиве Красный Камень прогремел взрыв. У 8-летнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. Его госпитализировали в Областную детскую больницу. Для спасения жизни ребенка работают три команды медиков. Сразу после взрыва мальчику оказывал помощь военный по имени Сергей, который грамотно и оперативно наложил жгут и остановил кровотечение. Друзья семьи пострадавшего начали собирать помощь на лечение мальчику.

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