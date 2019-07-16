В Днепре неизвестные стреляли в автомобиль

Неизвестные стреляли по автомобилю на Набережной Заводской сегодня, 16 июля. Происшествие случилось около 18.30.

Автомобиль марки Ford направлялся в сторону ж/м "Парус". Об этом сообщает "Информатор".

Пуля пробила лобовое стекло Информатор

Неожиданно лобовое стекло пробила пуля, прилетевшая невесть откуда. Приехавшая на место полиция взяла показания у водителя автомобиля. На данный момент стрелок неизвестен. Подробности происшествия выясняются.

Водитель вызвал полицию Информатор

Полиция оцепила место происшествия Информатор

Пуля пробила стекло Информатор

На данный момент стрелок неизвестен Информатор

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, под Днепром лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

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