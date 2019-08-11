В Днепре неизвестные попытались ворваться в банк: полиция ищет подозреваемого

В ночь на воскресенье, 11 августа, неизвестные попытались ворваться в закрытое отделение "Альфа-банка" в Днепре.

Одного из нападавших поймал небезразличный прохожий, а второго ищет полиция, передает "Информатор".

Неизвестные выбили дверь в закрытом банке Информатор

Сообщается, что двое парней выбили двери, вероятно, с целью проникнуть в помещение учреждения.

При этом отмечается, что задержанный не смог объяснить мотивов этих действий.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, изучают записи с видеокамер на здании банка и устанавливают второго правонарушителя.

Об открытии производства по данному факту пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к драке со стрельбой возле здания с игровыми автоматами в центре Днепра в среду, 7 августа. Также правоохранители обнаружили автомобили, на которых нападавшие скрылись с места преступления.

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