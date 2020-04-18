В Днепре неизвестные облили кислотой около 20 автомобилей. Фото

В субботу, 18 апреля, в Днепре на улице Маршала Малиновского автовладельцы обнаружили свои автомобили облитыми кислотой.

Один из автовладельцев вызвал полицию к дому №48. Мужчина написал заявление по факту повреждения своего автомобиля, сообщает "Информатор".

Также он сообщил, что неизвестные облили кислотой примерно 20 автомобилей. К месту происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Неизвестные облили кислотой около 20 автомобилей Telegram/Х**вый Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина из-за отказа в проезде бросил в трамвай камень и разбил окно. Он не имел спецпропуска, необходимого для проезда в общественном транспорте.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!