В Днепре неадекватный мужчина ворвался в чужую квартиру и начал принимать душ

В Днепре полиция задержала мужчину, который проник в квартиру знакомого на четвертом этаже через окно. Инцидент произошел на улице Кленовой.

Тревожное сообщение поступило на пульт правоохранителей около полвторого ночи, сообщили в пресс-службе управления полиции охраны в Днепропетровской области.

Дверь квартиры правоохранителям открыл перепуганный собственник. Он указал им на ванную комнату, оттуда раздавались нецензурные выражения.

Как выяснилось, знакомый владельца квартиры ворвался в помещение, забравшись на четвертый этаж по водосточной трубе и потребовал деньги. Не получив их, молодой человек попытался подраться с хозяином квартиры, но в результате - пошел в ванную и начал принимать душ.

Мужчина ворвался в чужую квартиру Facebook/"Управление полиции охраны в Днепропетровской области"

"Мужчина находился в неадекватном состоянии. На просьбу выйти из ванны, никак не отреагировал, но начал агрессивно себя вести, угрожая физической расправой. Для прекращения его действий были применены специальные средства и наручники", - рассказал старший сержант полиции Константин Артеменко.

23-летнего нарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе Чечеловского отделения полиции. При установлении его личности выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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