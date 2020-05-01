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1 мая • обновлено в 09:46
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Карина Бондаренко
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В Днепре насмерть сбили пешехода: фото с места ДТП

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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Daewoo Lanos насмерть сбил пешехода.

Происшествие случилось 30 апреля около 22:15, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Богдана Хмельницкого со стороны 12-го квартала по направлению к поселку Мирный. В районе заправки Sentosa пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте. Из-за того, что участок дороги был недостаточно освещен, водитель не увидел его и допустил наезд.

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

Информатор

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

Информатор

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

Информатор

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

Информатор

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

Информатор

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

В Днепре на Богдана Хмельницкого насмерть сбили пешехода

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на улице Космической не разминулись мотоцикл и автомобиль Hyundai. Столкновение произошло на высокой скорости

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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