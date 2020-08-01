В Днепре нашли тела троих парней: они оставили записку

В Днепре в одной из квартир на ул. Данилы Галицкого обнаружили тела троих молодых парней, один из которых был несовершеннолетним.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил "Днепр оперативный". По данным сайта, там также нашли предсмертную записку непонятного содержания. Тела были в состоянии разложения.

Жители многоэтажного дома №83 на улице Данилы Галицкого, обратились в полицию 30 июля в 16.52. Они сообщили, что в подъезде из одной квартиры на протяжении 2-3 дней идет неприятный запах.

"Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили в квартире три мужских трупа, два на кровати, один на полу, со следами сильного разложения. При поверхностном осмотре тел умерших, следов насильственной смерти обнаружено не было. В комнате находились бутылки с наркотическим веществом, также на стеклянном столе были обнаружены остатки белого вещества, похожего на наркотическое, а вокруг стола обнаружены слип-пакеты с веществом прозрачного цвета", – говорится в публикации.

Дом в Днепре, где нашли погибших Google Maps

Полиция установила личности умерших – это 18-летний житель квартиры, двое других – 17-ти и 19-ти лет. Тела были направлены на судмедэкспертизу, которой предстоит выяснить истинную причину и время смерти. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 29 июля, в городе Никополь Днепропетровской области в результате резни пострадал мужчина.

В четверг, 30 июля, в Днепре подростки устроили вечеринку на одном из городских кладбищ.