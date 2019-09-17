В Днепре 16 сентября обнаружили мертвым пропавшего военнослужащего Владимира Вакаря. Его тело нашли в воде на Воронцовском пляже.
Мужчина пропал вечером 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей. Об этом сообщила Ирина Иваненко на своей странице в Facebook.
В Днепре нашли мертвым пропавшего военного
Тело Владимира на расстоянии 50 метров от берега увидела женщина и позвонила в полицию. Чтобы достать его на сушу, на помощь вызывали спасателей. Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Судебно-медицинские эксперты начали устанавливать причину смерти военного.
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