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17 сентября • обновлено в 14:28
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В Днепре нашли мертвым пропавшего военного

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В Днепре 16 сентября обнаружили мертвым пропавшего военнослужащего Владимира Вакаря. Его тело нашли в воде на Воронцовском пляже.

Мужчина пропал вечером 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей. Об этом сообщила Ирина Иваненко на своей странице в Facebook.

В Днепре нашли мертвым пропавшего военного

В Днепре нашли мертвым пропавшего военного

Тело Владимира на расстоянии 50 метров от берега увидела женщина и позвонила в полицию. Чтобы достать его на сушу, на помощь вызывали спасателей. Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Судебно-медицинские эксперты начали устанавливать причину смерти военного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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