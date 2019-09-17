В Днепре 16 сентября обнаружили мертвым пропавшего военнослужащего Владимира Вакаря. Его тело нашли в воде на Воронцовском пляже.

Мужчина пропал вечером 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей. Об этом сообщила Ирина Иваненко на своей странице в Facebook.

В Днепре нашли мертвым пропавшего военного

Тело Владимира на расстоянии 50 метров от берега увидела женщина и позвонила в полицию. Чтобы достать его на сушу, на помощь вызывали спасателей. Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Судебно-медицинские эксперты начали устанавливать причину смерти военного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!