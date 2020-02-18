В Днепре напали на чиновника горсовета: подробности

В понедельник, 17 февраля, в Днепре неизвестные напали на начальника инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслана Мороза.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По предварительной информации, происшествие случилось возле дома чиновника.

Трое неизвестных на машине напали на Мороза. После чего тот "оттолкнул" их своим авто и уехал.

Как сообщает Первый Криворожский, в Кривом Роге Днепропетровской области объявили план "Перехват". Правоохранители разыскивают красный Renault Logan с повреждением правой стороны крыла, бампера и дверей.

Руслан Мороз facebook.com/ruslan.moroz77

Ранее OBOZREVATEL писал, что сторонники Московского патриархата напали на священника ПЦУ на Черниговщине.

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