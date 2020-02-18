Главная Новости
18 февраля • обновлено в 13:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре напали на чиновника горсовета: подробности

1.2т
Читать материал на украинском

В понедельник, 17 февраля, в Днепре неизвестные напали на начальника инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслана Мороза.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По предварительной информации, происшествие случилось возле дома чиновника.

Трое неизвестных на машине напали на Мороза. После чего тот "оттолкнул" их своим авто и уехал.

Новости
В Киеве напали на известную журналистку: подробности и фото жертвы

Как сообщает Первый Криворожский, в Кривом Роге Днепропетровской области объявили план "Перехват". Правоохранители разыскивают красный Renault Logan с повреждением правой стороны крыла, бампера и дверей.

Руслан Мороз

Руслан Мороз

facebook.com/ruslan.moroz77

Ранее OBOZREVATEL писал, что сторонники Московского патриархата напали на священника ПЦУ на Черниговщине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
нападение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги