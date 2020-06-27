В Днепре 'накрыли' подпольное производство антисептиков на миллионы гривен. Фото

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепропетровской области обнаружила подпольное производство спиртового дистиллята.

Спирт использовали для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей Днепра. Цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептику.

В Днепре "накрыли" подпольное производство антисептиков Пресс-служба СБУ

Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 тысяч флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. На "контрафакт" оформляли поддельные свидетельства о качестве. Продукцию злоумышленники реализовывали через интернет и в одной из аптечных сетей области.

В Днепре "накрыли" подпольное производство антисептиков Пресс-служба СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли свыше трех тонн спиртовой смеси, пять тонн химических веществ, оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртного концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 миллиона гривен.

В Днепре "накрыли" подпольное производство антисептиков Пресс-служба СБУ

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление подакцизных товаров, и ст. 190 – мошенничество. Изъятая продукция направлена ​​на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине аферисты продали сотни несуществующих авто. В группировку входило семь местных жителей.