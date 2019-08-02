В Днепре "накрыли" крупную наркогруппировку

В Днепре полиция пресекла деятельность группировки, которая продавала наркотики через интернет.

Свой электронный адрес и ассортимент товара магазина "@HavaGoa" злоумышленники размещали на заборах и зданиях города, передает пресс-служба полиции Днепропетровскойо бласти.

Полиция провела 10 обысков у фигурантов дела radiotrek.rv.ua

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, правоохранители установили преступную группу, в состав которой входило восемь жителей города Днепра", – сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что группа состояла из организатора, водителя-курьера, закладчика, ответственного за подбор "персонала".

Клиенты наркоторговцев переводили оплату на различные электронные кошельки и получали товар путем "закладок" и через курьера.

2 августа правоохранители провели 10 обысков по месту жительства подозреваемых и изъяли слип-пакеты с марихуаной, веществом похожим на "Альфа PVP" (синтетический психостимулятор), 18 банковских карточек, мобильные телефоны, стартовые пакеты с SIM-картами, компьютерное оборудование, электронные весы и деньги.

Правоохранители провели 10 обысков Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Стоимость изъятых наркотиков – более 100 тыс. гривень Пресс-служба полиции Днепропетровской области

О продаже договаривались через интернет Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Изъятое направлено на экспертизу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет около 112 тыс. гривень.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция задержала жителя Кривого Рога по подозрению в изготовлении метамфетамина.

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