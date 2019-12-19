В Днепре наглая воровка обчистила ребенка в магазине: момент попал на видео

В Днепре женщина вытащила из кармана ребенка телефон, пока тот разглядывал игрушки в магазине.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине на "12-м квартале". Запись опубликовали в Telegram-канале "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре наглая воровка обчистила ребенка в магазине Скриншот из видео

Как видно на видео, воровка аккуратно достала телефон из кармана девочки, прикрыла его игрушкой и направилась к выходу из магазина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве в метро пассажиры поймали и избили мужчину, который украл личные вещи у одного из пассажиров.

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