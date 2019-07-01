ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

В Днепре на женщину упал кусок аварийного фасада

487Читать материал на украинском

Кусок аварийного здания на улице Грушевского, 5 в Днепре травмировал проходящую мимо 35-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибами.

После осмотра места происшествия сотрудники ГСЧС передадут информацию городским властям. Об этом сообщил "Информатор".

Фасад травмировал женщину

Фасад травмировал женщину

Информатор

Конструкция приземлилась на ногу женщины, превратив ее обувь в "месиво". 35-летняя днепрянка была немедленно госпитализирована в больницу №2.

Новости
В центре Львова обрушился фасад дома: есть пострадавшие

Также известно, что упавшая конструкция повредила припаркованный рядом автомобиль. Правоохранители оградили место происшествия до выяснения обстоятельств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева обрушился колледж.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаДнепр
Теги
аварияпострадали украинцыНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel