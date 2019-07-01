Кусок аварийного здания на улице Грушевского, 5 в Днепре травмировал проходящую мимо 35-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибами.

После осмотра места происшествия сотрудники ГСЧС передадут информацию городским властям. Об этом сообщил "Информатор".

Фасад травмировал женщину Информатор

Конструкция приземлилась на ногу женщины, превратив ее обувь в "месиво". 35-летняя днепрянка была немедленно госпитализирована в больницу №2.

Также известно, что упавшая конструкция повредила припаркованный рядом автомобиль. Правоохранители оградили место происшествия до выяснения обстоятельств.

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