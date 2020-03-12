В Днепре на "зебре" сбили девушку: опубликовано жуткое видео

В четверг, 12 марта, в Днепре автомобиль Kia сбил 25-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Происшествие случилось на Донецком шоссе около 9:30, сообщает Информатор. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам водителя, он двигался по шоссе от ТРЦ "Караван" по средней полосе. Из-за автомобиля, который находился справа от него, мужчина не заметил пешехода. На месте происшествия работали правоохранители.

В Днепре на Донецком шоссе сбили девушку Информатор

В Днепре на Донецком шоссе сбили девушку Информатор

В Днепре на Донецком шоссе сбили девушку Информатор

В Днепре на Донецком шоссе сбили девушку Информатор

В Днепре на Донецком шоссе сбили девушку Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на проспекте Героев произошло тройное ДТП. Daewoo Lanos на скорости задел Mitsubishi, после чего его отбросило в маршрутку.

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