В Днепре на 'зебре' насмерть сбили женщину. Фото и видео

В Днепре на "зебре" насмерть сбили женщину. Коллаж

В среду, 26 августа, в 12:35 в Днепре на Донецком шоссе на пешеходном переходе насмерть сбили пожилую женщину.

Жертва аварии пересекала проезжую часть по "зебре", когда ее на скорости снес BMW. Как сообщает "Днепр оперативный", до этого горожанка несколько минут стояла и пропускала другие машины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автомобиль сбил женщину, когда она уже практически перешла дорогу. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Погибшей было 69 лет.

От полученных травм женщина скончалась на месте Информатор

На месте инцидента работали правоохранители. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ДТП пострадала девушка. Момент аварии попал на камеры.

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