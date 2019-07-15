В Днепре на заводе был найден мертвым солдат Нацгвардии

12 июля, в пятницу, около 12:00, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова было обнаружено тело солдата Национальной гвардии Украины.

Погибший парень лежал возле поста в южной части предприятия. Рядом с ним лежал его автомат, который он получил перед дежурством. Об этом пишет Информатор.

Официальная версия – суицид, но родственники парня утверждают, что поводов для самоубийства не было. Солдат делился с ними планами на будущее, и особых проблем в его жизни не было. Но тем не менее, наверное, неспроста случившееся не предают огласке.

Уже третий день невозможно получить хоть какой-нибудь комментарий по поводу случившегося от командования Национальной гвардии Украины. Все попытки добиться чего-то заканчиваются отговорками.

Известно только, что погибший 1999 года рождения. Ведется следствие .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре осужден мужчина за расхищение лифтового оборудования.

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