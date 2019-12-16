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16 декабря • обновлено в 12:27
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Карина Бондаренко

В Днепре на заправке вспыхнул автомобиль: момент попал на видео

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В субботу, 14 декабря, на одной из заправок Днепра вспыхнул автомобиль. Момент возгорания ВАЗ-2101 попал на видео и появился в сети.

Запись опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр". Как видно на видео, из передней части автомобиля начал идти дым прямо возле бензоколонки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Когда водитель открыл капот, машина резко вспыхнула. Возгорание удалось потушить в течение 40 секунд с помощью огнетушителя.

В Днепре на заправке загорелся автомобиль

В Днепре на заправке загорелся автомобиль

Скриншот из видео

Машина вспыхнула возле бензоколонки

Машина вспыхнула возле бензоколонки

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 14 декабря на пересечении Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар на заправке
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