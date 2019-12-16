В Днепре на заправке вспыхнул автомобиль: момент попал на видео

В субботу, 14 декабря, на одной из заправок Днепра вспыхнул автомобиль. Момент возгорания ВАЗ-2101 попал на видео и появился в сети.

Запись опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр". Как видно на видео, из передней части автомобиля начал идти дым прямо возле бензоколонки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Когда водитель открыл капот, машина резко вспыхнула. Возгорание удалось потушить в течение 40 секунд с помощью огнетушителя.

В Днепре на заправке загорелся автомобиль Скриншот из видео

Машина вспыхнула возле бензоколонки Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 14 декабря на пересечении Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП.

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