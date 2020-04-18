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18 апреля • обновлено в 09:50
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Игорь Кравченко

В Днепре на улице внезапно умер молодой полицейский

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В пятницу, 17 апреля, в Днепре внезапно умер 26-летний полицейский Александр Калинчук.

Полицейскому стало плохо прямо на улице, после чего он умер. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

В патрульной полиции он служил с самого начала. До своего 27-летия патрульный не дожил несколько дней. У него осталась беременная жена, которая также несет службу в патрульной полиции.

Умер 26-летний полицейский Александр Калинчук

Умер 26-летний полицейский Александр Калинчук

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным. Он служил в 93-ей бригаде "Холодный Яр".

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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