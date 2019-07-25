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В Днепре на трамвайной остановке умер мужчина. Видео

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В среду, 24 июля, около 21:00 в Днепре на трамвайной остановке "Проспект Сергея Нигояна" был замечен лежащий на земле мужчина.

Мужчина не подавал каких-либо признаков жизни. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре на трамвайной остановке умер мужчина

В Днепре на трамвайной остановке умер мужчина

Информатор

Проходящий мимо молодой человек вызвал скорую помощь, предварительно измерив пульс. На место происшествия прибыл реанимобиль. В течение получаса медики делали массаж сердца и подключали дефибриллятор, но спасти мужчину не удалось.

Личность погибшего и обстоятельства смерти будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Черкасщине мужчина умер от укуса пчелы.

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Украина Днепр
Теги
Днепр мужчина смерть
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