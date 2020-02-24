Среди пострадавших в перестрелке, которая произошла в понедельник, 24 февраля, на улице Титова в Днепре, – бизнесмен Эльтон Вахидов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Информатор". Отмечается, что полиции удалось поймать подозреваемых.

Так, предприниматель якобы ехал в одном из автомобилей Mersedes GL-класса. Согласно данным, полученным на платформе You Control, ранее Вахидов занимался розничной торговлей табачных изделий. По неофициальной информации, он ехал в машине со своими сыновьями.

В Днепре стреляли в бизнесмена: что известно о задержанных Информатор

Также стало известно о том, что стреляли из травматического пистолета из авто Toyota Land Cruiser.

По словам источника, водителя Merсedes G-класса преследовали, поэтому он попросил о помощи полицию. Однако злоумышленников это не остановило: они заблокировали автомобиль и открыли стрельбу.

Пострадавших госпитализировали в 16 городскую больницу. Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылась. Позже автомобиль нашли во дворе жилого дома № 1 на Звездном бульваре. Сотрудники розыска и КОРД провели задержание подозреваемых. Их имена пока неизвестны.

В Днепре стреляли в бизнесмена

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что перестрелке пострадали три человека – двое были ранены в ноги, у третьего – ранение шеи.

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