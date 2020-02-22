В Днепре на территории частного сектора произошел крупный пожар. Видео

В пятницу, 21 февраля, в Днепре на улице Солончаковая на территории частного дома произошел пожара.

В 19:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного сектора в Амур-Нижнеднепровском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Пожарные установили, что пожар возник внутри гаража. Огонь повредил конструкции металлического гаража, хозяйственное имущество и автомобиль "BYD" 2014 выпуска.

В тоже время в социальных сетях очевидцы сообщили, что пламя охватило всю площадь дома и двор.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. К ликвидации были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар на улице Солончаковой Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в поселке Пропашное Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме на улице Шевченко. В огненной ловушке оказались два человека. Спастись удалось лишь одному.

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