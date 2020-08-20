В Днепре на стройке погиб 21-летний рабочий

София Закревская Происшествия 13:10, 20.08.2020

В среду, 19 августа, около 15:40 в Днепре на Вокзальной площади погиб рабочий.

Строитель проводил работы по реконструкции магазина. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время работы парня ударило током. После этого пострадавший сорвался со строительных лесов и упал на землю с высоты восьми метров. Спасти рабочего не удалось.

На месте происшествия работал следователь и судмедэксперты. По факту смерти 21-летнего строителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой о том, что это был несчастный случай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре больше года разыскивают пропавшего мужчину.

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Днепр Происшествия

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