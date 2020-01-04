В Днепре на Старом мосту столкнулись Reno и Mercedes Sprinter: двое пострадавших. Фото

В субботу, 4 января, в Днепре на Старом мосту произошло ДТП при участи Reno и Mercedes Sprinter.

В результате аварии остановился электротранспорт, который двигался по мосту в сторону площади Старомостовой. Об этом сообщили в Telegram-канале ДТП ПРОБКИ Днепр.

ДТП на Старом мосту Telegram/ДТП ПРОБКИ Днепр

ДТП на Старом мосту Telegram/ДТП ПРОБКИ Днепр

Как сообщил Информатор на своей странице в Facebook, в результате аварии пострадали два человека. На месте работает скорая и полиция.

По предварительной информации, Reno двигался в сторону левого берега, а Mercedes в сторону правого берега. Легковушку занесло на трамвайных путях, и она вылетела на встречную полосу движения, врезалась в отбойник и задела Mercedes. Движение на мосту затруднено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре пьяный водитель устроил страшное ДТП на мосту. На съезде с Кайдакского моста Skoda перелетела через Ford и приземлилась передними колесами у него на капоте.

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