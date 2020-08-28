В Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. Фото с места ЧП

В Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. "Информатор"

В Днепре 28 августа около 2:54 по улице Шолохова загорелись сразу несколько киосков.

На место происшествия приехали сотрудники третьей пожарно-спасательной части и полицейские, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, пожар охватил площадь примерно 60 квадратных метров. Также повреждено здание аптеки, которая находится рядом.

Отметим, что в результате пожара никто не пострадал.

В Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. Фото "Информатор"

В Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. Фото "Информатор"

Пожар локализировали в 3:25, а через несколько минут его ликвидировали.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства пожара.

В Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. Фото "Информатор"

В Днепре на Шолохова сгорели несколько киосков. Фото "Информатор"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 27 августа в Днепре на улице Данила Будницкого горел одноэтажный жилой дом. В результате погибла женщина.

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