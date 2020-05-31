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31 мая • обновлено в 11:46
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Игорь Кравченко

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром. Видео

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В субботу, 30 мая, в Днепре в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории складских помещений по улице Верстовой.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на открытой территории предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь охватил деревянные поддоны, бытовые отходы и емкости в которых хранились жиры.

В результате возгорания уничтожены пластиковые емкости с жиром, бытовые отходы, деревянные поддоны и дрова. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром

В Днепре на предприятии вспыхнули цистерны с жиром

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар удалось ликвидировать в течении часа. Погибших и пострадавших нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине на ходу сгорел пассажирский автобус. Во время возгорания в автобусе находилось восемь человек, все они вышли самостоятельно.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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