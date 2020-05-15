В Днепре на пожаре спасли двух взрослых и ребёнка. Фото

Алина Рашевская Происшествия 11:22, 15.05.2020

В Днепре 14 мая на проспекте Александра Поля произошел пожар в подъезде одной из многоэтажек.

Причиной возгорания стал неисправный Интернет-кабель. Из-за сильного задымления лестничной клетки оказались заблокированными жители верхних этажей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

С помощью автолестницы спасатели эвакуировали троих человек. Среди спасенных – девочка 2012 года рождения.

Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В результате пожара погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы три единицы техники и десятеро пожарных.

Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Желтые Воды пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из мальчиков не вынырнул из воды.

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Днепр Происшествия

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