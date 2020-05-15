В Днепре на пожаре спасли двух взрослых и ребёнка. Фото

В Днепре 14 мая на проспекте Александра Поля произошел пожар в подъезде одной из многоэтажек.
Причиной возгорания стал неисправный Интернет-кабель. Из-за сильного задымления лестничной клетки оказались заблокированными жители верхних этажей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
С помощью автолестницы спасатели эвакуировали троих человек. Среди спасенных – девочка 2012 года рождения.
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В результате пожара погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы три единицы техники и десятеро пожарных.
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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