В Днепре на почту прислали гранату: подробности ЧП

Сотрудники отделения "Новой почты" по улице Савкина №88 в Днепре обнаружили предмет, похожий гранату, в одной из посылок.
Работники не стали прерывать работу, однако вызвали наряд полиции, передает "Информатор".
Неизвестный прислал гранату в посылке
Информатор
По предварительной информации, во вторник, 15 октября, в отделение зашел мужчина, осмотрел предназначенную ему посылку из Кременчуга, однако отказался ее забирать.
Он оставил коробку и ушел, а позже работники почты заметили в ней подозрительный предмет.
Приехавшие на место происшествия специалисты установили, что в коробке был муляж, а не боевая граната.
Внутри настоящего корпуса не было тротилового заряда.
Следственно-оперативная группа разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Ирпинщине (Киевская область) мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей при задержании и бросил в них две гранаты. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили еще 2 гранаты.
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